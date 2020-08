Distrito Federal registra mais 738 casos do novo coronavírus

JF Jaqueline Fonseca

(foto: REUTERS / Lindsey Wasson)

A atualização mais recente do painel de monitoramento da covid-19 no Distrito Federal contabiliza seis novos óbitos. Na capital federal 1.770 pessoas perderam a batalha para o novo coronavírus. Outras 171 pessoas, vindas de outros estados, morreram nem Brasília. No total 1.942 mortes pelo novo coronavírus estão registradas até o momento.

Casos confirmados são 133.904, sendo que 738 testaram positivo nas últimas 24 horas. Destes, 9.935 são de outros estados e 2.818 moradores de cidades do Entorno. A maioria dos contaminados (53,3%) são mulheres. Pessoas que já se recuperaram do novo coronavírus são 14.355.

Nesta sexta-feira (15/08) o governador Ibaneis Rocha autorizou a realização de cultos, missas e rituais religiosos em todos os templos e igrejas do Distrito Federal. Os fiéis deverão manter a distância mínima de um metro e o acesso de crianças até 12 anos e pessoas do grupo de risco permanece proibido.