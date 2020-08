Estação Espacial Internacional passa no céu de Brasília; veja fotos

RR Renata Rios

Com teléscópios ou câmeras munidas de lentes mais poderosas, é possível ver claramente os contornos da estação - (foto: Leo Caldas/Imagem cedida ao Correio)

Os brasilienses têm a oportunidade de admirar uma novidade no céu neste fim de semana. A Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) tem passado sobre a cidade e pode ser observada mesmo a olho nu. Neste sábado, o laboratório espacial pôde ser admirado por seis minutos, entre 18h50 e 18h56. É um dos maiores intervalos de tempo que o laboratório orbital já ficou sobre a capital.

Quem conta com telescópios e máquinas com lentes mais potentes, evidentemente, pode ter uma visão mais nítida. É o caso do fotógrafo especializado em astronomia Leo Caldas, que realizou a imagem acima neste sábado (15/8). Na sexta-feira, ele já havia postado em seu Instagram uma bela imagem que mostra a trajetória da estação atrás da Catedral (veja abaixo).

Mesmo a olho nu, porém, é possível admirar a ISS, que no céu fica parecendo uma grande estrela que se desloca rapidamente (imagem a seguir). Ao todo, entre os dias 12 e 17 de agosto, a ISS passará 10 vezes sobre a capital.

Ainda restam três passagens, sendo duas delas de madrugada e uma delas à noite (veja quadro abaixo). A estação orbita a Terra a uma altitude de aproximadamente 400km e viaja a uma velocidade de 27.700km/h, dando 15 voltas completas na Terra por dia.

Próximas passagens da ISS sobre Brasília:

Domingo, 16 de agosto, às 4h47, com duração de 2 minutos.

Segunda, 17 de agosto, às 5h36, com duração de 1 minuto.

Segunda, 17 de agosto, às 18h54, com duração de 3 minutos.