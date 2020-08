Em 24h, 1.848 novos casos e 23 mortes no DF

R » Roberta Pinheiro

Depois de cinco meses desde o registro do primeiro caso de coronavírus no DF, a Secretaria de Saúde contabiliza, ao todo, 135.014 pessoas que contraíram o vírus na capital federal. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.848 novos casos da doença, e 23 pacientes perderam a vida.

O DF chega a um total de 1.958 óbitos em decorrência da doença, sendo que 169 das vítimas moravam em outros estados. Das 23 mortes confirmadas no mais recente boletim da secretaria, divulgado ontem às 18h, a maioria dos infectados morava em Ceilândia (6). Quatro residiam em Santa Maria, três em Taguatinga e no Gama, dois no Guará e os demais em Águas Claras, Brazlândia e Plano Piloto. Os óbitos aconteceram entre 20 de junho e 14 de agosto.

Ceilândia permanece sendo a região administrativa com o maior número de contaminados e de mortes. São 16.808 e 372, respectivamente. A cidade também apresenta a mais alta taxa de letalidade — 2,2% —, junto a Recanto das Emas e Santa Maria. A taxa do DF é de 1,5%.

Recuperados

Dos casos confirmados, 116.227 estão recuperados — 86,1% do total. Apesar do alto índice, mais de 16 mil infectados seguem ativos. Entre eles, o secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. O delegado está internado há cinco dias em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital particular do DF. Em um vídeo, Torres agradece as orações e afirma estar melhorando. “Estou há cinco dias aqui na UTI do hospital. Graças a Deus, os exames estão bem melhores eu me recuperando bem.” Ofegante ele se despede: “Assim que sair daqui, a gente conversa melhor sobre essa doença e tudo que eu passei nos últimos dias”.

O delegado se junta aos 1.193 profissionais da segurança pública que contraíram o vírus. Também atuando na linha de frente do combate à pandemia, outros 4.808 médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem foram contaminados.