CB Correio Braziliense

CURSOS

Capacitação

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece 21 cursos na plataforma de educação a distância CIEE Saber Virtual. O objetivo é reforçar a importância da capacitação dos jovens durante o período de distanciamento social. Os cursos são abertos para todos os estudantes, independentemente da idade. As inscrições devem ser feitas pelo portal www.ciee.org.br.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos, com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. Whatsapp: 9 9687-0441.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube https://www.youtube.com/channel/UCH_ZwYUmBgnMhDzX7e444aA/featured.

Qualificação profissional

O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.senac.br/inscricao-psg/) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.

Guia de Turismo

O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas começam em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com possibilidade de aulas diurnas aos sábados, uma vez por mês, das 9h às 15h, que serão previamente informadas pela unidade educacional. Investimento: R$ 406,50, em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor Comercial Sul. Mais informações: 3313-8877, das 10h às 16h.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção. O curso oferece conhecimento prático e teórico, das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Aos sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/extensao-presencial/direito/compliance-e-anticorrupcao.



OUTROS

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.

Transações imobiliárias

Em comemoração ao mês do corretor de imóveis, o Ceteb promove o curso técnico em transações imobiliárias. O valor pode ser pago por boleto bancário, com entrada mais seis parcelas. Mais informações: 3352-6527 / 3218 8330 ou WhatsApp 9 8597-1252.

Autocuidado

De amanhã a quinta-feira, o Centro Terapêutico Dr. Máximo Ravenna terá mais uma edição do Ravenna Indoor on-line, com quatro dias inteiros de imersão no formato SPA urbano. O Indoor oferece avaliação nutricional, avaliação médica, kit com 16 refeições devidamente equilibradas, atividades físicas, grupos terapêuticos e atividades extras de apoio para novos pacientes. Quem se inscrever nesta edição, ganhará três dias de refil terapêutico. Para se inscrever, basta entrar no site https://bit.ly/sparavennaagosto.

Desligamentos programados de energia

Não haverá desligamento programado