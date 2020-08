Paranoá terá terminal de encomendas dos Correios

CB Correio Braziliense

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil - 11/9/19 )

Um terminal automatizado de encomendas dos Correios será instalado no Paranoá, com expectativa de atender a quase 100 mil moradores. A cidade não tem uma agência da empresa, e, por isso, quem precisa receber ou despachar entregas, precisa se deslocar até o Centro de Distribuição Domiciliar do Lago Norte.

A expectativa dos Correios é de instalar 10 terminais no Distrito Federal, até 2021. O equipamento funciona como um armário, com gavetas de diferentes dimensões. Eles funcionam sob demanda, com senhas digitais individuais.

Para utilização no terminal, usuários terão senhas individuais (foto: Divulgação / Correios)

Pela internet, define-se o terminal de entrega. Os Correios depositam a encomenda no local, e o usuário recebe uma notificação por mensagem SMS no celular. Então, basta ir ao armário, digitar o código e retirar o objeto. O equipamento será instalado na administração regional, mas ainda não há data para quando isso vai acontecer.

*Com informações da Agência Brasília