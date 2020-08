Dois carros pegam fogo próximo a Brazlândia. Ninguém ficou ferido

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Divulgação / CBMDF)

Na madrugada deste domingo (16/8), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) precisou extinguir as chamas que deixaram dois carros destruídos, em Brazlândia. O caso aconteceu na DF-220, e ninguém ficou ferido.

Foram necessários três caminhões, e 15 militares para conseguir conter o fogo. Quando os bombeiros chegaram no local, os veículos estavam tomados pelo incêndio. Apenas o proprietário de um dos carros, um Hynday HB20 estava no local. Ele foi encaminhado para registro de ocorrência junto à Polícia Civil. Os Bombeiros não souberam informar como as chamas começaram.



Como o segundo veículo ficou completamente queimado, não foi possível identificar sequer marca ou modelo. O proprietário também não pôde ser localizado.