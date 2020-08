Covid-19: DF tem mais 8 mortes e 1.149 novos casos

TS Tainá Seixas

(foto: Breno Esaki/Agência Saúde)

Neste domingo (16/8), o Distrito Federal registrou mais 8 mortes por coronavírus. São 1.967 vítimas fatais da doença na capital, sendo que 172 eram moradores de outros estados. Desde o início da pandemia, são 134.193 casos de covid-19 na capital. Destes, 116.220 pessoas estão recuperadas e são 17.973 casos ativos. Os dados são do Painel Covid-19 do Distrito Federal.

A maior parte dos pacientes de covid-19 é de mulheres (53,6%). No entanto, a letalidade é maior entre os homens (59,4%). Cerca de 86% das vítimas têm outras comorbidades que agravaram o estado clínico, como doenças cardíacas e distúrbios metabólicos. A maior parte das mortes foram de moradores de Ceilândia (351), seguido de Taguatinga (185) e Samambaia (155). O Plano Piloto aparece em quarto lugar com 132 mortes.

Em relação a número de diagnóstico, no entanto, a região com maior casos é Ceilândia (16347), seguida do Plano Piloto (11021), Taguatinga (10265) e Samambaia (8518).