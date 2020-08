Detran autua 120 motoristas por consumo de álcool no sábado (16/8)

TS Tainá Seixas

(foto: Detran-DF/Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) autuou 120 motoristas dirigindo sob a influência de álcool no sábado (15/8). Destes, seis foram encaminhados à polícia por apresentarem teor de álcool superior ao considerado crime na Constituição Federal.

A operação foi feita em diferentes locais do Distrito Federal: Recanto das Emas, Taguatinga, Guará, Sudoeste e Asa Sul. Além de multas por alcoolemia, o Detran também autuou condutores por estarem dirigindo sem habilitação, com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa ou cassada, e dois por tentarem fugir do bloqueio da pista. Trinta e nove veículos foram removidos aos galpões do órgãos por infrações diversas.

A fiscalização contou com o suporte do Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal.