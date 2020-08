VÍDEO: um homem e dois adolescentes são detidos tentando consertar carro roubado em embaixada

TS Tainá Seixas

(foto: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve um homem e dois adolescentes enquanto consertavam um carro roubado em frente à Embaixada do Iraque. Após receberem informações de que três indivíduos estavam no local tentando fazer o veículo funcionar, policiais militares em patrulhamento no Lago Sul fizeram a abordagem.

Aos policiais, os suspeitos informaram que o carro havia sido comprado, por R$ 300, em uma festa no dia anterior. Todos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) porque dois deles são menores de idade. Outra equipe ficou no local, junto ao veículo, aguardando a chegada do proprietário do carro e do guincho.



Assista abaixo ao vídeos da abordagem: