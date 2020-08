Froylan Pinto, 76 anos, pioneiro

CB Correio Braziliense

“Ele carregava a família nos braços”, assim descreveu o filho Froylan Pinto Santos Filho sobre o pai, Froylan Pinto Santos. E haja braço para 11 netos, três filhos e a mulher. Sem falar nos irmãos, nos amigos e quem mais tivesse o privilégio de cruzar o caminho do baiano sorridente. Ontem, o engenheiro civil morreu, aos 76 anos, após uma luta de quatro anos contra um câncer de bexiga.

De acordo com o filho, no ano passado, Froylan recebeu o diagnóstico de metástase. “Este ano foi mais forte do que ele. Ele teve complicações, uma infecção urinária forte. Chegou a sair do hospital, ainda muito debilitado e, no último sábado, retornou à unidade de saúde. Passou a semana lutando”, detalhou Froylan Pinto Santos Filho.

Nas redes sociais, a filha Julyana comentou sobre esse amor que tanto caracterizava Froylan. “Ele tinha esse olhar de amor. Ele era amor. E por ser amor deixa um legado lindo que está nesse momento junto e lembrando das coisas dele, das músicas dele, da vida dele.”

De Salvador, Froylan desembarcou em Taguatinga nos anos 1970, onde escreveu um importante capítulo da história da cidade. Entre 1990 e 1991, ele atuou como o 21º administrador regional. Antes, o engenheiro presidiu o Taguatinga Esporte Clube, onde era diretor-presidente e foi sócio-fundador do Rotary Club Taguatinga Sul. A ligação com a região era tão forte que constava na data de nascimento: 5 de junho, mesmo data do aniversário de Taguatinga.

O corpo do engenheiro será cremado hoje e as cinzas serão lançadas em Guarajuba, na Bahia, onde a família tem uma casa de praia — outra paixão de Froylan. (RP)