CB Correio Braziliense

CURSOS

Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciistgiles, Facebook: www.facebook.com/stgilesbrasil.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos, com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Formação

O câmpus Riacho Fundo do Instituto Federal de Brasília (IFB) abre inscrições, até 19 de agosto, para os cursos gratuitos de formação inicial e continuada presenciais de Agente de Recepção em Meios de Hospedagem (206h) e Língua Brasileira de Sinais (Libras) — nível básico (50h) e intermediário (50h). São 150 vagas. Para o primeiro curso, é preciso ter o ensino fundamental completo; para o de Libras, o ensino médio completo. A oferta é para os turnos vespertino e noturno para o segundo semestre de 2020 (previsão de início das aulas em novembro). As inscrições serão recebidas on-line por meio da plataforma www.processoseletivo.ifb.edu.br, e a seleção será por sorteio eletrônico.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube https://www.youtube.com/channel/UCH_ZwYUmBgnMhDzX7e444aA/featured.

Escola do eleitor

A Escola do Eleitor oferece o curso Por Dentro das Eleições, em que são explicados conceitos sobre a obrigatoriedade do voto, quem pode ser candidato, como funciona a propaganda eleitoral e quem faz o financiamento das campanhas eleitorais. O curso é gratuito e apresentado por especialista eleitoral, em linguagem simples e acessível, para interessados com qualquer formação e nível de escolaridade. O curso é composto por quatro aulas em podcast. Inscrições pelo e-mail escoladoeleitor@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

OUTROS

Quermesse

O Templo Budista de Brasília promove a tradicional Quermesse, desta vez, virtualmente, devido à pandemia da covid-19. O tema do ano é “Toda Vida é Preciosa”. As apresentações culturais serão nos sábados de agosto, dias 15, 22 e 29, das 19h às 21h, pelo canal do YouTube do Templo: www.youtube.com/c/TerraPuraDF. Os pedidos de delivery e takeout de comida poderão ser feitos durante todo o mês de agosto, de domingo a domingo, pelo site www.quermessefood.com.br.

Coach on-line

A Coach Criativo oferece atendimento on-line individual e em grupos de até quatro pessoas para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Mais informações: 9 9244-4047 (WhatsApp).

Empreendedoras

A Fundação Assis Chateaubriand, com apoio do Sebrae e da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, promove o curso “Todas Elas”. O objetivo é oferecer capacitação para mulheres donas do próprio negócio. Podem participar empreendedoras que sejam maiores de 18 anos, com renda de até R$ 500 por pessoa na família, que tenham celular com acesso à internet e que residam em uma dessas seis regiões administrativas: Ceilândia, Sobradinho, Riacho Fundo, Estrutural, Samambaia e São Sebastião. Quando: a partir do dia 25 de agosto, com duração de três meses. O curso é 100% on-line e gratuito. Mais informações: http://www.ei.org.br/todaselas.

Recursos humanos

A gestora de recursos humanos Carol Cabral Valente oferece curso sobre recrutamento e seleção na prática. A formação conta com material digital, cadernos de exercícios e certificação. Com cinco módulos, o conteúdo aborda o passo a passo do recrutamento e seleção, diferentes tipos de entrevistas, cargos e competências, desligamento do funcionário e aplicação de dinâmicas. Quando: De hoje a quarta-feira, das 19h às 21h. Inscrições no site https://www.sympla.com.br/recrutamento-e-selecao-na-pratica__922320. Valor do investimento: R$ 157, em até 12 vezes, com taxas. Outras informações pelo e-mail carolcabraloficial@gmail.com ou no Instagram @carol.cabralvalente

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Desligamentos programados de energia

GAMA

Setor Leste: Córrego Crispim, chácaras 45, 47-A, 50 a 66 e Caesb, das 8h50 às 16h.

» Destaques

Qualificação profissional

O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.senac.br/inscricao-psg/) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.

Guia de turismo

O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas começam em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com possibilidade de aulas diurnas aos sábados, uma vez por mês, das 9h às 15h, que serão previamente informadas pela unidade educacional. Investimento: R$ 406,50, em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor Comercial Sul. Mais informações: 3313-8877, das 10h às 16h.