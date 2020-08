Recuperado da covid-19, secretário de Segurança Pública do DF tem alta

CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução/Instagram)

O secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, teve alta do Hospital Daher, onde estava internado com covid-19 e chegou a ficar na UTI. Em mensagem publicada em uma rede social, Torres agradeceu à equipe médica que cuidou dele.

"E com imensa alegria que comunico aos amigos minha alta da UTI montada para pacientes do covid-19 do Hospital Daher. Foram dias muito difíceis e de muito sofrimento e oração. Nesta hora só me resta agradecer a Deus pela oportunidade de continuar e a toda a equipe do hospital que, sem medir esforços, cuidou de minha saúde e recuperação. Aos doutores Juracy Cavalcante e Manoel meus sinceros agradecimentos", escreveu.

Anderson Torres ficou cerca de uma semana na UTI e publicou outros dois posts na rede social pedindo orações à população do DF e agradecendo aos seguidores pelas mensagens de apoio.