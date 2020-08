O tempo no Distrito Federal será seco e quente

CB Correio Braziliense

(foto: Ana Rayssa | CB )

Os brasilienses terão mais um dia seco e quente no Distrito Federal. A previsão do tempo é de céu com poucas nuvens e sem chuvas. A temperatura mínima registrada foi de 13ºC na região de Águas Emendadas, em Planaltina. A máxima para esta segunda-feira (17/8) deve chegar a 33ºC. Já a umidade relativa do ar pode cair para 20% ao longo do dia. “Sem muitas mudanças se comparado aos últimos dias. Portanto, a tendência é que a temperatura se eleve e a umidade relativa do ar fique ainda mais baixa”, afirma o meteorologista Heráclio Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A sensação de tempo mais seco e quente será mais intensa no período da tarde. No início do dia, a umidade relativa do ar ficou em 85% em Planaltina, e 70% na área central do Plano Piloto. Com a baixa umidade, é preciso redobrar os cuidados com a hidratação.



Cuide-se