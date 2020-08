Regiões do Cruzeiro ficam sem água nesta quarta; Confira

CB Correio Braziliense

Nesta quarta-feira (19/8), devido a uma interligação de novas redes de água para melhoria no abastecimento no Cruzeiro, algumas regiões vão ter o fornecimento de água interrompido das 8h às 21h, nas seguintes localidades:



Cruzeiro Velho: SRES Q 10, Q 12 e SRES AE Lt 03 – frações A, B, C. D, E e F

Dicas para consumo consciente de água

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) pede a compreensão da população e recomenda o uso racional da água até a volta dos serviços. A pasta destacou algumas dicas para economia d’água.



• Evite lavar roupas

• Não lave o carro

• O jardim pode esperar a rega

• Esqueça a mangueira. Varra a calçada

• Mantenha as torneiras fechadas para evitar desperdício, quando a água retornar

Caixa d´água

A Companhia esclareceu, ainda, que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.



Mais informações para a população pelo número: 115.