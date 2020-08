Hemocentro está com o estoque baixo. Saiba como doar sangue durante a pandemia

CB Correio Braziliense

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em agosto, a Fundação Hemocentro de Brasília registrou a segunda maior queda nas doações. Por isso, é importante lembrar que mesmo com a pandemia do novo coronavírus é possível ser um doador de sangue. Além disso, os hospitais públicos do Distrito Federal continuam sendo abastecidos com os estoques de sangue do hemocentro. A transfusão sanguínea também pode ajudar no tratamento de pessoas com câncer, anemias graves, problemas de coagulação e até pacientes da covid-19. Saiba quais são as orientações para as doar sangue em tempos de covid-19.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 51kg e estar em bom estado de saúde. Quem fez algum procedimento estético, passou por cirurgia ou algum tipo de endoscopia, ficou doente ou fez uso de medicamentos recentemente deve consultar o site do Hemocentro, pois pode estar impedido de doar.

O doador deve estar bem alimentado (evitar alimentos gordurosos e derivados do leite pelo menos três horas antes da doação), não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação e beber bastante água 24 horas antes de doar. É obrigatório apresentar documento de identificação oficial com foto, em bom estado de conservação e dentro do prazo de validade.



Atenção

Pessoas com sintomas gripais (febre, tosse, irritação ou dor de garganta) devem esperar 14 dias após o desaparecimento completo desses sinais para se candidatar à doação de sangue. Esse prazo também serve para quem teve contato com pessoa com suspeita ou diagnosticada com coronavírus, e deve ser contado a partir do ultimo contato. Já, quem teve covid-19 deve aguardar 30 dias apos o desaparecimento completo dos sintomas para doar sangue.?

Agende sua doação

Desde 25 de março deste ano, o Hemocentro atende somente doações de sangue agendadas. A medida foi adotada devido à pandemia de coronavírus, a fim de melhorar o controle do número de pessoas na sala de espera para doar sangue.

O horário de atendimento permanece de segunda a sábado, das 7h às 18h. A doação de sangue deve ser agendada por um dos telefones: 160, opção 2, ou 0800 644 0160 (atendimento telefônico de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h).

Transporte



A Linha Vermelha é o transporte gratuito que faz o percurso ida e volta entre o Hemocentro e a Rodoviária do Plano Piloto, de segunda a sexta-feira. Os veículos são identificados com a logomarca do Hemocentro. Na Rodoviária, o ponto de parada fica no piso inferior, voltado para a Catedral, onde normalmente estacionam os ônibus e vans de transporte de servidores públicos. Veja abaixo todos os horários:

Saída do Hemocentro: 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h.



Saída da Rodoviária: 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30.