Curso de libras está disponível para servidores da Região de Saúde Sul

CB Correio Braziliense

Na próxima semana, vai ser aberta uma nova turma do curso de libras para os servidores da Região de Saúde Sul. A turma do primeiro semestre, que teve as aulas paralisadas devido à pandemia, também deve retomar. As aulas serão ministradas uma vez por semana, na modalidade on-line.

As aulas dão continuidade ao projeto iniciado pela diretoria de Atenção Primária em 2019, quando foram capacitados 63 servidores na primeira turma.“Todos os interessados podem entrar em contato e, com autorização da chefia imediata, podem realizar o curso no horário de trabalho”, esclarece Iracy Vaz dos Reis Filha Gomes, Técnica de Enfermagem da Coordenação de Programas na Gerência de Áreas Programáticas da Atenção Primária na Região Sul. “De forma geral, várias unidades têm esse tipo de demanda nos atendimentos cotidianos, mas somente agora estamos preparando nossas equipes para esse atendimento humanizado”, explica a servidora.

A formação dura cerca de quatro meses e contemplará a turma de iniciantes da região e a turma que teve o ensino interrompido em março devido à pandemia. As aulas ocorrem em parceria com o Instituto Apoio Pedagógico Cultural e o intuito é gerar maior inclusão e atendimento mais humanizado para surdos e surdos-mudos que fazem uso da rede pública de saúde.

Com informações da SES-DF