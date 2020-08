Força e o poder do feminino é tema de reunião do Vozes live

CB Correio Braziliense

(foto: Vozes Live/Divulgação)

Na próxima quarta-feira (19/8), um encontro on-line vei reunir mulheres e histórias com o objetivo de promover um diálogo sobre a Força do feminino. A reunião começará às 19h na plataforma Zoom. O projeto Vozes Live é de autoria do Grupo Mulheres do Brasil, criado em 2013 por 40 mulheres de diferentes segmentos com o intuito de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. São mais de 48 mil mulheres que lutam pela garantia dos direitos iguais, trabalho, segurança, educação e saúde de qualidade para todos.



A Força do Feminino é quando a mulher tem consciência da própria capacidade e confiança em explorar as possibilidades. Adjaneara Costa, Roberta Wadner e Dalva Moura estarão presentes com histórias que mostram o poder da mulher na prática.

Para participar dessa reunião realizada pela Vozes Live, acesse o Link.

