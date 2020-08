Conselho dos Direitos Humanos do DF defende aulas presenciais em 2021

CB Correio Braziliense

Conselho de Defesa dos Direitos Humanos do DF acredita que o ano letivo está perdido e não há condições de volta às aulas - (foto: Viola Júnior/Esp. CB/D.A Press)

O Plenário do Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos fez uma série de recomendações para a Secretaria de Educação sobre o retorno das aulas presenciais e o ensino a distância durante o período de pandemia. Em resolução publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira (17/8), o órgão pede à pasta que desconsidere o ano letivo de 2020 e só retorne com as aulas presenciais em 2021.

De acordo com o Conselho, alunos de famílias carentes não estão preparados para acompanhar os conteúdos na plataforma digital. Levando em consideração o retorno das aulas presenciais está programado para setembro e as dificuldades de aprendizado, a orientação é que este ano letivo seja repetido em 2021.

Uma outra preocupação do órgão é com os estudantes portadores de deficiência. Segundo o texto publicado no Diário Oficial, a rede pública não está preparada para atender à demanda de acessibilidade, tanto no modelo presencial como no ensino a distância. Esses alunos necessitam de monitores para as atividades acadêmicas, para locomoção e/ ou de higiene pessoal e, neste ano letivo, há um número reduzido deste apoio. Sem contar a transmissibilidade do vírus entre os estudantes assintomáticos.

O conselho ainda ressaltou a carga de trabalho triplicada para os professores, que estão elaborando conteúdos para serem disponibilizados on-line, dar assistência na plataforma, além de preparar as aulas presenciais com avaliações nas duas modalidades de ensino. O que, segundo o órgão, pode acarretar adoecimento mental e físico entre os docentes.

Com esses questionamentos levantados, o plenário do Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos recomenda: