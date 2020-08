Família de Kyara comemora aprovação de medicamento para AME

CB Correio Braziliense

Kyara Lis completou um ano em agosto e só pode tomar medicação até os 2 anos de idade - (foto: Arquivo Pessoal)

O remédio mais caro do mundo teve registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira (17/8). O medicamento Zolgensma, utilizado para tratamento de atrofia muscular espinhal (AME), custa cerca de R$ 11 milhões e utiliza terapia gênica para restaurar o neurônio motor no organismo dos diagnosticados. Familiares de pessoas com AME comemoraram o registro, como a advogada Kayra Lis, 39 anos, mãe de Kyara Lis, 1 ano.

“Agora, pode ser que fique mais fácil comprar essa medicação no Brasil”, diz a mãe. Ela considera que esse seja ainda um dos primeiros passos para que a medicação seja disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas que é algo importante para dar visibilidade ao tema.

“É uma corrida contra o tempo por conta da idade, porque essa medicação tem que ser tomada até os dois anos. Sem contar que a doença causa a falência dos neurônios, então, a cada dia a Kyara perde neurônio”, explica. Para conseguir o tratamento para a filha, os pais iniciaram uma campanha que comoveu moradores do Distrito Federal e arrecadou quase R$ 2 milhões.

“A campanha tem, a cada dia mais voluntários. Brasília tem abraçado a causa. Tem até outdoor espalhado pelo DF colocado por quem a gente nem conhece. As pessoas olham o valor do medicamento e se assustam, acham que a doação nem vai fazer diferença, mas vai, sim. O engajamento de cada um pode salvar uma vida”, avalia a advogada.



Como ajudar

Kyara Lis de Carvalho Rocha

CPF: 102.621.921-36

CAIXA

Agencia: 3494 Op: 13

Conta Poupanca: 71733-6

BANCO DO BRASIL

Agencia: 8435-2

Variacao: 51

Conta Poupanca: 568-1

BRB

Agencia: 078

Conta Poupanca: 021359-9

BRADESCO

Agencia: 2877-0

Conta Poupanca: 1002164-2

SANTANDER

Agencia: 1948

Conta Poupanca: 60000193-3

ITAÚ

Agencia: 6557

Conta Poupanca: 41455-1

PAYPAL

ajudeakyara@gmail.com

PICPAY

@cureakyara

VAKINHA

Cure a Kyara - ID: 1199955