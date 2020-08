Policial que agrediu mulher em bar de Planaltina é afastado

CB Correio Braziliense

PM que agrediu mulher em bar é afastado da corporação - (foto: Reprodução / Redes Sociais )

O policial militar que agrediu Thatiane Santos, 26 anos, em um bar de Planaltina, foi afastado das atividades operacionais na corporação nesta segunda-feira (17/8). Em nota oficial, a Polícia Militar informou que está avaliando o caso para tomar as medidas necessárias.

A briga ocorreu na madrugada deste domingo (16/8). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o policial desfere um tapa na mulher.

Thatiane contou ao Correio que a briga começou após um desentendimento com a mulher do policial. Após o atrito entre as duas, o policial a agrediu. No entanto, a versão do policial é diferente. Ele alega que ela teria partido para cima primeiro.

Após o ocorrido, ela foi ao Hospital Regional de Planaltina, onde recebeu laudo de luxação na mão e no braço, além de inflamação no olho, com uma bolha de sangue. Em seguida, prestou queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que investiga o caso.