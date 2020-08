Secretaria do Turismo lança projeto que valoriza diversidade religiosa

CB Correio Braziliense

O lançamento do Ciclo da Paz foi feito em parceria com o "Programa Vias de Fé", que é um trajeto ciclístico por atrativos religiosos de diversas matrizes, e que começou na Ermida Dom Bosco, no Lago Sul. - (foto: Secretaria de Turismo)

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur) lançou o programa Ciclo da Paz, um passeio turístico voltado para os pontos religiosos de Brasília. A Setur vai apresentar quatro rotas no site da secretaria e na plataforma Google Maps; a primeira já está disponível. O lançamento do Ciclo da Paz foi realizado em parceria com o “Programa Vias de Fé”, que é um trajeto ciclístico por atrativos religiosos de diversas matrizes.

Foi feito um passeio ciclístico que teve inicio na Ermida Dom Bosco com uma oração guiada pelo padre Jonathan Costa. Depois os ciclistas seguiram para a Casa Espírita Recanto de Maria (Rema), onde os participantes puderam conhecer histórias e trabalhos desenvolvidos no local. Do Rema, os participantes seguiram para a Escola de Sabedoria GDM, que oferece cursos de autoconhecimento. Lá, participaram de um coffee break e conheceram a metodologia usada pela escola.

Para a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, que esteve à frente do passeio ciclístico que marcou o lançamento do Ciclo de Paz, o objetivo do projeto é unir todas as crenças por meio de um roteiro turístico.

O Templo Shin Budista Terra Pura é dos locais que estão na rota organizada pela Setur. Para o Monge Sato, responsável pelo local, o mais importante é que o projeto aproxima as crenças. “Nos sentimos honrados em nos unir à Catedral Metropolitana de Brasília, à Mesquita do Templo Islâmico, à Prainha dos Orixás, ao Santuário Dom Bosco e a outros tantos pontos importantes da região”, destaca. “O Ciclo da Paz vem em momento oportuno para nos lembrarmos da interdependência, interreligiosidade e interculturalidade e da união necessária para enfrentarmos momentos difíceis”, explicou.

O Santuário Dom Bosco também está na rota. A igreja foi projetada pelo arquiteto Carlos Alberto Naves e é especialmente famosa por seus vitrais, recebendo milhares de turistas por ano. Na avaliação do reitor do templo, padre Jonathan Costa, incentivar o turismo religioso é importante para o desenvolvimento da cidade. “Por meio do turismo também podemos evangelizar”, diz. “Brasília é um patrimônio cultural, mas também tem seu lado místico que é muito forte. É uma cidade sonhada e profetizada e, por isso, não podemos vê-la apenas com o olhar arquitetônico, mas, também, com o olhar da fé”, acrescenta.

O pastor Fernando Pereira Mourão, da Igreja Universal do Reino de Deus, participou da abertura do evento. Ele destaca a relevância do projeto. “Temos que pensar na igreja como uma pirâmide que aponta para o universo que foi criado por Deus, independente da crença. Cada religião tem sua crença e nós, da Igreja Universal, estamos de portas abertas para apoiar o projeto e receber seja quem for, independente de religião”, destacou.