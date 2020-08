Polícia apreende duas toneladas de maconha em operação conjunta

SP Sarah Peres

(foto: PRF/Divulgação)

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) culminou na apreensão de duas toneladas de maconha. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (17/8), no município de Cocalzinho (GO), distante cerca de 100 km do centro de Brasília. Um homem acabou preso em flagrante por tráfico de drogas.

Os policiais realizaram a abordagem de um motorista de caminhão, que transportava a carga de geladeiras industriais, na BR-414. Ao verificarem o Mercedes Benz, os servidores da segurança encontraram diversos tabletes de maconha escondidos dentro das mercadorias.

O acusado foi questionado sobre a origem e o destino final do entorpecente, contudo, decidiu manter-se em silêncio. Ele foi encaminhado à Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), onde permaneceu preso. Peritos da PCDF realizaram a análise e contabilização da maconha, avaliada em mais de R$ 4 milhões.

Apreensão em Planaltina

Agentes da PRF apreenderam 1kg de crack, 126 g de maconha e 1,2 kg de cocaína em uma fiscalização na BR-020, em Planaltina. A ação ocorreu na noite de domingo (16/8), pela mesma equipe responsável pela operação em Cocalzinho.

Nesta abordagem, os policiais contaram com apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC). A cadela Megan, integrante da corporação, foi a responsável por farejar os entorpecentes. O suspeito, um homem de 29 anos, saiu de São Paulo (SP) e seguia para Teresina (PI).

Aos policiais, o acusado afirmou que receberia R$ 1 mil para entregar as drogas. Além do crack, maconha e cocaína, ele tinha R$ 135. Ele foi preso em flagrante na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) por tráfico interestadual.