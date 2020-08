CB Correio Braziliense

CURSOS

Capacitação

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece 21 cursos na plataforma de educação a distância CIEE Saber Virtual. O objetivo é reforçar a importância da capacitação dos jovens durante o período de distanciamento social. Os cursos são abertos para todos os estudantes, independentemente da idade. As inscrições devem ser feitas pelo portal www.ciee.org.br.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos, com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150.

Whatsapp: 9 9687-0441

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube https://www.youtu be.com/chan nel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearau josilvadf@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp:

9 9225-3849.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção. O curso oferece conhecimento prático e teórico, das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Aos sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/ex tensao-presencial/direi to/compliance-e-anticor rupcao.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revisart@gmail.com.

OUTROS

Doação

No sábado, a horta comunitária que é cultivada no JK Shopping vai distribuir sua produção de hortaliças no Mercadinho do Brasília Shopping, em uma ação solidária. Quem quiser levar os produtos fresquinhos para casa poderá fazer a troca doando agasalhos e alimentos não perecíveis. Local: Estacionamento G2 Brasília Shopping, das 11h às 17h.

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.

Quermesse

O Templo Budista de Brasília promove a tradicional Quermesse, desta vez, virtualmente, devido à pandemia da covid-19. O tema do ano é “Toda Vida é Preciosa”. As apresentações culturais serão nos sábados de agosto, dias 8, 15, 22 e 29, das 19h às 21h, pelo canal do YouTube do Templo: www.youtube.com/c/TerraPu raDF. Os pedidos de delivery e takeout de comida poderão ser feitos durante todo o mês de agosto, de domingo a domingo, pelo site www.quermesse food.com.br.

Transações imobiliárias

Em comemoração ao mês do corretor de imóveis, o Ceteb promove o curso técnico em transações imobiliárias. O valor pode ser pago por boleto bancário, com entrada mais seis parcelas. Mais informações: 3352-6527 / 3218 8330 ou WhatsApp 9 8597-1252.

Autocuidado

De amanhã a quinta-feira, o Centro Terapêutico Dr. Máximo Ravenna terá mais uma edição do Ravenna Indoor on-line, com quatro dias inteiros de imersão no formato SPA urbano. O Indoor oferece avaliação nutricional, avaliação médica, kit com 16 refeições devidamente equilibradas, atividades físicas, grupos terapêuticos e atividades extras de apoio para novos pacientes. Quem se inscrever nesta edição, ganhará três dias de refil terapêutico. Para se inscrever, basta entrar no site https://bit.ly/sparaven naagosto.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Desligamentos programados de energia

SOBRADINHO

QMS 31, 33 (total), QMS 33-C: lotes 3 a 7, 15, 15-A, 16, das 7h50 às 13h.

GAMA

Núcleo Rural Alagado: Chácara Tio Noca, chácaras 117, 7-A, 17-B, 18, das 8h50 às 16h.

Primeira missa

crédito: Valério Ayres/CB/D.A Press

Usada na primeira missa celebrada em Brasília, em 1957, na Praça do Cruzeiro, durante o lançamento da pedra fundamental da nova capital, uma grande cruz de pau-brasil está exposta, hoje, no interior da Catedral Metropolitana.

Destaques

Processo seletivo

O Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Gama, divulga processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto de Física. O processo seletivo consiste em análise curricular e prova de desempenho didático. Os interessados devem ler o edital disponível no site do IFB. As inscrições podem ser feitas até hoje. Por 40 horas semanais, a remuneração pode chegar até R$ 6.289,21, conforme a qualificação do candidato. Informações em www.ifb.edu.br.



Qualificação profissional

O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.senac.br/inscricao-psg/) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.

Orla suja Lago Paranoá

A servidora pública Gabriella de Limeira, 34 anos, moradora do Park Way, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar que o Deck Sul, no Lago Paranoá, precisa de revitalização e manutenção. “Constantemente, vejo o Deck Sul sujo, precisando de algumas obras e de fiscalização”, comenta. “Também costumam pichar as paredes. Em vez de arrumar o problema, seria bom acabar com ele de vez, instalando câmeras”, opina.

» O GDF Presente informou que na semana passada o Deck Sul foi revitalizado. A ação começou na quinta-feira, com a despoluição das margens do Lago Paranoá. O Polo Central Adjacente 1 e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) retiraram lixo do gramado e da vegetação à beira do lago, resíduos que foram deixados no local pelos próprios frequentadores. Materiais descartáveis, latas de cerveja, de refrigerante e diversos outros tipo de descarte encheram a carroceria de dois caminhões, com capacidade de oito toneladas cada um. Na sexta-feira, a equipe recolheu mais lixo no local e lavou banheiros, quadras de esporte, as áreas dos sombreiros e a parada de ônibus. Também pintaram bancos e mesas, e higienizaram o parquinho.









Gama

Poda de árvores

O gerente de loja Marcos Aurélio Fernandes, 36 anos, morador do Gama, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar do serviço de poda de árvores que aconteceu no Parque Ecológico da cidade. “Na semana passada, o pessoal da administração levou uma equipe para podar as árvores do parque, mas a que mais precisava eles não cortaram os galhos”, conta. “Acho que poderiam ter feito um pouco melhor, porque muitas árvores continuaram com os galhos grandes”, finaliza.

» A Novacap informou que durante o mês de julho foram executados vários serviços de manutenção arbórea no Parque Vivencial do Gama. A maioria dos pedidos foi solicitada por meio da própria Administração Regional. Após uma vistoria, foi constatada a necessidade dos seguintes serviços: poda das árvores e levantamento da copa, para liberação de pista de caminhada e do alambrado, e a retirada das árvores mortas e caídas, para evitar acidentes com os visitantes. Durante a operação, foi dada uma atenção especial para a preservação de várias árvores nativas. Os moradores podem acionar a Administração Regional pelos telefones 3403-2626 ou 162.