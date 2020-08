CB Correio Braziliense

TRÂNSITO

POLÍCIA PROCURA MOTORISTA

A Polícia Civil tenta identificar o motorista acusado de provocar a colisão que deixou duas pessoas feridas, na QI 19 do Lago Sul. O caso aconteceu na madrugada de domingo, próximo a um pardal de velocidade. Uma das vítimas, uma jovem de 18 anos, está internada em estado grave no Hospital de Base, após perder uma das mamas e ter a mão amputada. Ao Correio, o motoboy Douglas Gonçalves dos Santos, 20, disse que seguia pela via, com a namorada, Paula Thais Gomes Oliveira, na garupa. O acidente aconteceu às 2h20. “Olhei pelo retrovisor e tudo o que eu vi foi a luz do carro na direção da moto. Só deu tempo de sentir o impacto, e fechei os olhos. Quando abri novamente, eu estava embaixo desse veículo. Foi tudo muito rápido”, relata. O motoboy conta que o condutor do veículo branco acelerou para deixar o local, passando por cima das pernas dele. “Sugiro que o motorista se apresente na delegacia o mais rápido possível, pois vamos descobrir quem é o proprietário do veículo e o que ocasionou essa colisão”, disse o delegado-chefe da 10ª DP (Lago Sul), Wellington Barros.



JUSTIÇA

SUSPENSAS DEMISSÕES MAIS BARATAS

A Justiça suspendeu, ontem, a validade de um termo aditivo na convenção coletiva de trabalho do setor de bares, restaurantes e hotéis que permitia demissões mais baratas. O pedido de liminar partiu do Ministério Público do Trabalho (MPT) e foi deferida pelo desembargador Alexandre Nery, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Com o acordo, as demissões poderiam ocorrer sem aviso e com redução de 40% da multa do FGTS. A mudança foi incluída por termo aditivo no acordo dos funcionários do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Similares do Distrito Federal (Sechosc) e do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar). Na semana passada, os sindicatos tinham retirado os artigos questionados. Porém, caso a proibição seja confirmada em caráter definitivo pelo TRT, os efeitos serão retroativos.



DETRAN

CARROS E MOTOS EM LEILÃO

O terceiro leilão de veículos do Departamento de Trânsito (Detran) em 2020 segue até hoje. O evento ocorre de forma virtual no site da Flexleilões (https://www.flexleiloes.com.br), a partir das 9h. Ontem, foram negociados veículos considerados sucatas e, hoje, último dia da arrematação, é a vez dos automóveis e das motocicletas na condição de conservados. Para participar, é necessário efetuar cadastro prévio no site da Flexleilões, encaminhar documentação e aceitar as diretrizes do leilão, com antecedência mínima de 24 horas do evento.