Homem com R$ 750 mil em cocaína é preso a caminho do DF

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: PMDF/Divulgação)

Uma operação contra o tráfico internacional de drogas resultou na apreensão de aproximadamente 25 quilos de cocaína, que seria comercializada no Distrito Federal. De acordo com informações da Polícia Militar, a quantidade de droga renderia o montante de aproximadamente R$ 750 mil.



A operação aconteceu em parceria entre as polícias Militar do Distrito Federal (PMDF), Militar do Estado de Goiás (PMGO) e Federal. O suspeito, de 60 anos, havia adquirido a droga na fronte do entre Brasil e Bolívia. Ele planejava vender a droga na capital, entretanto, foi preso em Barro Alto, região central de Goiás.

Segundo a PMDF, ao ver um ponto de fiscalização, o suspeito descarregou a carga ilícita em uma zona rural da região goiana. Os policiais fizeram buscas no lugar e localizaram a droga enterrada.

O acusado já havia cumprido pena por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas e estelionato. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, em Anápolis, onde foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas.