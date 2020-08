Temperaturas podem chegar aos 33 ºC nesta terça-feira (18/8)

MM Mariana Machado

O brasiliense pode se acostumar com a chegada do calor, porque o frio da temporada seca parece ter ido embora. Nesta terça-feira (18/8), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de que a temperatura máxima chegue aos 33 ºC.

A mínima, registrada ainda cedo, foi de 14 ºC. Ao longo do dia, a umidade relativa do ar deve variar entre 85% e 20%, o que ainda não é emergencial, como explica o meteorologista Mamedes Luiz Melo. “Estamos há 85 dias sem chuva. Por enquanto, estamos em estado de atenção.” Caso a umidade fique abaixo de 12%, será hora de se preocupar.

A expectativa para o Distrito Federal é que o sol apareça, com poucas nuvens no céu. “É o normal da estação. Há uma massa de ar seco se intensificando no Centro-Oeste”, ressalta Mamedes.