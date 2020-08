Regiões do Gama e Sobradinho ficam sem energia nesta terça; Confira

CB Correio Braziliense

Confira as locais que vão ficar sem energia - (foto: Marcello Casal Jr/ABr - 17/9/12)

Nesta terça-feira (18/8), equipes da Companhia Energética de Brasília (CEB) vão fazer poda de árvores em algumas regiões do Gama. Para a realização do serviço será necessário o desligamento de energia no Núcleo Rural Alagado, chácaras 117, 7-A, 17-B, 18 e Tio Noca, entre 8h50 e 16h.

Em Sobradinho, devido a um poste que está torto, equipes da CEB vão interromper o fornecimento de energia, entre 7h50 e 13h, nas quadras QMS 31, 33 e 33-C (lotes: 3 a 7, 154, 15-A e 16).

Com informações da Agência Brasília