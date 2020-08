Confira as vagas de empregos das agências do trabalhador nesta terça

CB Correio Braziliense

Os brasilienses que estão procurando emprego podem aproveitar uma das 83 vagas disponibilizadas nas agências do trabalhador nesta terça-feira (18/8). Há oportunidades para pessoas com ensino superior, como é o caso dos profissionais com formação em publicidade que desejam trabalhar como agenciador. A lista completa pode ser conferida aqui.



Para o comércio, são 12 vagas para açougueiro, duas para peixeiro e oito para vendedor pracista, com salários entre R$ 1.100 e R$ 1.600. Também há postos para mecânico de automóvel, de manutenção e de motocicleta, e para motorista, tanto de ônibus rodoviário quanto entregador.



A maioria das vagas são para técnico de enfermagem, sendo 30 para pessoas com ensino médio completo e sem necessidade de experiência profissional.



Vale lembrar que é preciso ficar atento para a exigência do grau de escolaridade e experiência profissional em cada uma das oportunidades.



Os interessados em concorrer a alguma das vagas devem procurar uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de covid-19, também disponibiliza o serviço. Só serão encaminhados às vagas aqueles que se encaixarem no perfil solicitado pelas empresas.





Com informações da Agência Brasília