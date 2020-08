Crimes, impunidade e danos são temas de webinário sobre trânsito

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Foto divulgação)

Nesta quarta-feira (19/8), a Rede Urbanidade organiza um webinário sobre mobilidade urbana no Distrito Federal. A ação é uma oportunidade para aprender cuidados que os motoristas precisam ter quando estão no volante.



O webinário dessa edição traz o tema: “Outro olhar sobre o trânsito – crimes, impunidade, perdas e danos”. O evento começa às 19h e é aberto a todos os interessados.



David Duarte Lima, doutor em segurança no trânsito e professor da UnB, apresenta o painel “Mortes no trânsito – uma epidemia a ser enfrentada”. Renata Aragão, voluntária da ONG Rodas da Paz, tratará do tema “Vítimas secundárias de crimes de trânsito – perdas e danos”. O último da noite será o promotor de Justiça Delson Ferro, que apresentará sua experiência no enfrentamento aos crimes de trânsito com a fala “Encontro ‘Valorize a vida no trânsito’”. A moderadora será Ana Júlia Pinheiro, jornalista e cicloativista.

Inscrições

O público poderá acompanhar o evento ao vivo pelo canal do Youtube da Secretaria de Educação Corporativa (Secor) e também por meio da plataforma de ensino a distância do MPDFT. Os participantes interessados em receber certificado devem fazer inscrição prévia. Clique aqui para ver como se inscrever.