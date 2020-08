Em reunião, governo e MPDFT avaliam retomada de atividades desportivas

CB Correio Braziliense

Celina Leão confirmou que avalia a possibilidade de eventos abertos ao público - (foto: Walder Galvao/CB/D.A Press)

Representantes da Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC), ligada ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), e da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal realizaram uma reunião, nesta segunda-feira (17/8), para discutir as ações da pasta na prevenção à covid-19. Segundo a secretária Celina Leão, diversos protocolos sanitários estão sendo cumpridos durante a retomada das atividades esportivas na capital federal.

Durante o encontro, Celina informou que foram instaladas cabines de desinfecção nos estádios de futebol e todas as pessoas presentes durante as partidas são testadas. Ela ainda confirmou que, no momento, não avalia a possibilidade de realizar eventos abertos ao público.

Os representantes da secretaria também informaram a criação de uma força-tarefa para vistoriar os estádios do Distrito Federal. O relatório das intervenções já realizadas será entregue à PDDC. Também discutiram a reabertura dos centros olímpicos e definiram que, para esses espaços, haverá regras específicas, que ainda serão formuladas e enviadas à procuradoria.

Durante o encontro, o procurador distrital dos Direitos do Cidadão, José Eduardo Sabo, reforçou a importância do cumprimento dos protocolos de prevenção à covid-19. “A prioridade do Ministério Público é a saúde da população, por isso temos trabalhado com as secretarias de Estado para garantir que todas as medidas de segurança sejam observadas”, afirmou.