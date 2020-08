Entre junho e julho, movimento no Aeroporto de Brasília cresce 52,6%

CB Correio Braziliense

Aeroporto espera crescimento de 58% no número de voos em agosto, quando comparado com o mês anterior - (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Em meio ao pico de contaminação da pandemia do novo coronavírus no Distrito Federal, o Aeroporto de Brasília registrou aumento de 52,6% de movimento aéreo em julho, comparado a junho. Além disso, o fluxo de aeronaves chega a quase 30% do registrado em 2019.



Ao todo, em julho, 260.358 passageiros e mais de 4 mil pousos e decolagens ocorreram no terminal aéreo. De acordo com a Inframerica, empresa responsável pelo Aeroporto de Brasília, é o terceiro mês consecutivo de alta, o que indica que há uma retomada gradual de passageiros.

Apesar do aumento, a quantidade de passageiros ainda é 83% menor do que julho do ano passado. Para receber os usuários, a concessionária mudou a configuração do terminal. Agora, todos têm a temperatura aferida, as cadeiras e mesas das salas de embarque têm sinalização indicando interdição e nos pisos há alertas e pontos para manter o distanciamento. Além disso, houve intensificação da limpeza do terminal com produtos de desinfecção hospitalar.