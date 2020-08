Covid-19: DF registra mais 55 mortes e chega a 140 mil casos nesta terça-feira

AC Ana Clara Avendaño*

A região administrativa de Ceilândia lidera o ranking com o maior números de infectados do Distrito Federal com 16706 casos registrados. - (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 20/7/20)

Nesta terça-feira (18/8), o Distrito Federal confirmou 1.435 novos casos de coronavírus. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF), o DF tem 140.170 casos confirmados da doença. Desse total, 121.078 estão recuperados e 2.097 (1,5%) morreram. Hoje, 55 mortes por covid-19 foram registradas.

Apesar de a população masculina contabilizar mais óbitos (1.243 mortes), o número de mulheres infectadas é maior, com 74.688 casos (53,3%) contra 65.482 (46,7%) infecções entre. Além disso, 12.145 pessoas que testaram positivo para covid-19 apresentam comorbidades, dentre elas, as doenças cardiovasculares acometem mais da metade (6.250).

As faixas etárias com mais número de casos confirmados são as de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos.

A letalidade da doença no DF é de 1,6%. Do total de contaminados, 122.336 (88,2%) residem no DF e 11.581 (8,3%) em outras unidades da Federação. Em relação às mortes na capital, 1.921 são de residentes e 177 de outros estados.

A região administrativa de Ceilândia lidera o ranking de números de infectados do Distrito Federal, com 16.706 casos registrados, seguida pelo Plano Piloto, que apresenta 11.412 moradores com a doença; e em terceiro lugar, Taguatinga, com 10.685.

* Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer