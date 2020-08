Ônibus pega fogo na EPNB com 70 pessoas a bordo

CB Correio Braziliense

Pegou fogo um ônibus da linha Lago Sul / Recanto das Emas. - (foto: CBMDF/Divulgação)

Um ônibus articulado da Urbi pegou fogo, por volta das 17h40 desta terça-feira (18/8), com 70 pessoas a bordo. Apesar da lotação, ninguém saiu ferido, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O condutor do ônibus, Francisco de Assis de França, 44 anos, afirmou aos bombeiros que o fogo começou na gaveta das baterias, quando o ônibus passava por uma curva de acesso à EPNB, sentido Bandeirante. Nessa hora, o motorista viu fumaça e, após pouco tempo, as chamas atingiram o pneu e o piso traseiro direito, causando danos materiais. O coletivo fazia o trajeto Lago Sul/Recanto das Emas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a via ficou interditada aguardando perícia e policiamento.