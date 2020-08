Pagamento da parcela final do IPTU vence até sexta (21)

CB Correio Braziliense

(foto: Breno Fortes/CB/D.A Press - 19/8/17 )

O último dia para pagar a parcela final do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) no Distrito Federal é sexta-feira (21/08). A data para quitar as parcelas depende do final do número de inscrição de cada proprietário de imóvel, mas, para todos, o prazo final de pagamento vence ao longo dessa semana, entre 17 e 21 de agosto.

Os contribuintes que optaram por pagar o IPTU de uma vez, integralmente, tiveram 5% de desconto. Caso o cidadão não tenha o boleto para fazer pode acessar o site da receita para emitir segunda via do carnê ou pagar pelo cartão de crédito.

Arrecadação

Quase 80% dos contribuintes do DF já pagaram o imposto totalmente. Mais de R$ 700 milhões foram arrecadados com o pagamento do IPTU. Segundo a Receita do DF, as parcelas a vencer correspondem a aproximadamente R$ 300 milhões.

A expectativa de arrecadação prevista no Lei Orçamentárias era de R$ 1,2 bilhões. Segundo o GDF, o dinheiro arrecadado com impostos tem sido direcionado ao combate a pandemia do novo coronavírus.