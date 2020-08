55 mortes em 24 horas

WG Walder Galvão

Após passar da marca de 2 mil mortos pelo novo coronavírus, o Distrito Federal atingiu quantidade de infectados superior a 140 mil. Levantamento da Secretaria de Saúde mostra que, apenas ontem, 1.435 pessoas testaram positivo para a covid-19 e 55 morreram por complicações causadas pela doença. Com os novos registros, a quantidade de infectados subiu para 140.170 e a de mortos, para 2,1 mil.

Do total de mortes, 1.918 são de moradores do DF e 179, de pessoas que viviam em outras unidades da Federação, mas faleceram em hospitais locais. Entretanto, das vítimas contabilizadas ontem, três não moravam na capital. Dessas, todas tinham mais de 20 anos e sete não apresentavam comorbidades — outras doenças que agravam os sintomas da covid-19. Com nove óbitos, Ceilândia foi a cidade onde mais pessoas morreram.

Apesar da quantidade crescente de casos do novo coronavírus, o número de recuperados da doença chegou a 121.081. Portanto, a Secretaria de Saúde considera que 16.995 casos estão ativos. Ao todo, são 74.688 (53,3%) mulheres e 65.482 (46,7%) homens infectados pela doença.

Ceilândia, a cidade mais populosa da capital, lidera o ranking de notificações. No total, há 16.706 infectados na região administrativa. Em segundo lugar aparecem Plano Piloto, com 11.412, e Taguatinga, com 10.685. Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) (68), Fercal (95) e Varjão (218) são os locais do DF de menor incidência da covid-19.

Capacidade

Com o registro diário de casos, o sistema de saúde da capital demora a desafogar. Na rede pública, 70% da capacidade das unidades de terapia intensiva (UTIs) exclusivas para o tratamento do novo coronavírus está comprometida. São 740 leitos para 503 internações. Na rede privada, a taxa de ocupação está em 95,49%. Ao todo, há 255 pessoas internadas nas 275 vagas disponíveis.