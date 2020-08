Polícia prende suspeito de roubo que seria linchado no Itapoã

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

Agentes da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) prenderam um homem de 33 anos suspeito de roubar um estabelecimento no Itapoã. O acusado fugiu da loja com todo dinheiro do caixa, entretanto, ele caiu de um telhado e seria linchado por testemunhas, quando foi preso pelos investigadores.



De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito usou um simulacro de arma de fogo ou uma arma artesanal para cometer o crime. Porém, o objeto não foi encontrado pelos agentes, apesar de ter sido visto por testemunhas.

Após fugir com o dinheiro do caixa do estabelecimento, ele subiu em um telhado de uma casa para fugir, no entanto, despencou da estrutura e foi preso. No momento da perseguição, pessoas que estavam na rua e testemunhas do crime o perseguiam com facões e pedaços de madeira para feri-lo.

O homem foi preso e levado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Ele responderá por roubo, que prevê pena de 4 a 10 anos de prisão. Ele tinha passagem apenas por crime patrimonial.