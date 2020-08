CB Correio Braziliense

CURSOS

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revisart@gmail.com.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube https://www.youtube.com/chan nel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosil vadf@gmail.com.

Escola do eleitor

A Escola do Eleitor oferece o curso Por Dentro das Eleições, em que são explicados conceitos sobre a obrigatoriedade do voto, quem pode ser candidato, como funciona a propaganda eleitoral e quem faz o financiamento das campanhas eleitorais. O curso é gratuito e apresentado por especialista eleitoral, em linguagem simples e acessível, para interessados com qualquer formação e nível de escolaridade. O curso é composto por quatro aulas em podcast. Inscrições pelo e-mail escoladoelei tor@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção. O curso oferece conhecimento prático e teórico, das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Aos sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/exten sao-presencial/direito/complian ce-e-anticorrupcao.

OUTROS

Quermesse

O Templo Budista de Brasília promove a tradicional Quermesse, desta vez, virtualmente, devido à pandemia da covid-19. O tema do ano é “Toda Vida é Preciosa”. As apresentações culturais serão nos sábados de agosto, dias 15, 22 e 29, das 19h às 21h, pelo canal do YouTube do Templo: www.youtu be.com/c/TerraPuraDF. Os pedidos de delivery e takeout de comida poderão ser feitos durante todo o mês de agosto, de domingo a domingo, pelo site www.quer messefood.com.br.

Coach on-line

A Coach Criativo oferece atendimento on-line individual e em grupos de até quatro pessoas para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Mais informações: 9 9244-4047 (WhatsApp).

Empreendedoras

A Fundação Assis Chateaubriand, com apoio do Sebrae e da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, promove o curso “Todas Elas”. O objetivo é oferecer capacitação para mulheres donas do próprio negócio. Podem participar empreendedoras que sejam maiores de 18 anos, com renda de até R$ 500 por pessoa na família, que tenham celular com acesso à internet e que residam em uma dessas seis regiões administrativas: Ceilândia, Sobradinho, Riacho Fundo, Estrutural, Samambaia e São Sebastião. Quando: a partir do dia 25 de agosto, com duração de três meses. O curso é 100% on-line e gratuito. Mais informações:

http://www.ei.org.br/todaselas.

Recursos humanos

A gestora de recursos humanos Carol Cabral Valente oferece curso sobre recrutamento e seleção na prática. A formação conta com material digital, cadernos de exercícios e certificação. Com cinco módulos, o conteúdo aborda o passo a passo do recrutamento e seleção, diferentes tipos de entrevistas, cargos e competências, desligamento do funcionário e aplicação de dinâmicas. Quando: De hoje a quarta-feira, das 19h às 21h. Inscrições no site https://www.sym pla.com.br/recrutamento-e-sele cao-na-pratica__922320. Valor do investimento: R$ 157, em até 12 vezes, com taxas. Outras informações pelo e-mail carolcabralofi cial@gmail.com ou no Instagram @carol.cabralvalente

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Horta comunitária

No sábado, a horta comunitária que é cultivada no JK Shopping vai distribuir sua produção de hortaliças no Mercadinho do Brasília Shopping, em uma ação solidária. Quem quiser levar os produtos fresquinhos para casa poderá fazer a troca doando agasalhos e alimentos não perecíveis. Local: Estacionamento G2 Brasília Shopping, das 11h às 17h.

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.

Desligamentos programados de energia

LAGO SUL

Condomínio Privê Morada Sul: conjunto H, lotes 2, 6, 9, 10, 11,12, 16; conjunto I, lotes 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 15, 16, 17; 16; conjunto J, lotes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 16, das 7h50 às 13h.

JK de máscara

crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press

Uma estátua de Juscelino Kubitschek, localizada no Setor Hoteleiro Norte, ganhou uma máscara de proteção contra a covid-19. A intervenção foi registrada pela equipe do Correio durante a primeira semana de agosto.

Destaques

Guia de turismo

O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas iniciarão em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com possibilidade de aulas diurnas aos sábados, uma vez por mês, das 9h às 15h, que serão previamente informadas pela unidade educacional. Investimento: R$ 406,50 em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor Comercial Sul. Mais informações: 3313 8877, das 10h às 16h.



Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciistgiles / Facebook: www.facebook.com/stgilesbrasil.

Casos de dengue Gama

crédito: Editoria de arte

A segurança Patricia Barros, 46 anos, moradora do Gama, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre o aumento dos casos de dengue na cidade. “Parece que o número de infectados cresceu em relação ao ano passado. Em toda as regiões do Gama, há muitas pessoas que foram picadas pelo mosquito”, conta. “O Sanear até passa de vez em quando, mas o ideal seria que fosse pelo menos semanalmente, nem que seja por um certo período. A situação está complicada”, complementa.

» A Secretaria de Saúde informou que o Gama conta com um combate à dengue ostensivo. A pasta destacou que, todos os dias, os agentes de vigilância ambiental realizam as inspeções nos imóveis, dividindo-se pelas quadras da cidade. O Sanear Dengue é um reforço no combate ao Aedes aegypti, em que diversos órgãos do GDF passam o dia na região vistoriando imóveis, lotes abandonados e fazendo o recolhimento de lixo, materiais inservíveis e carcaças. A cada dia da semana, esse reforço vai para uma Região Administrativa diferente. Denúncias sobre focos do mosquito da dengue podem ser feitas pelo telefone 160.









Guará

Coleta seletiva

A cozinheira Virgínia Macedo, 32 anos, moradora do Guará, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar que falta divulgação no trabalho de coleta seletiva do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU). “Acho que poucas pessoas estão sabendo da coleta seletiva. Talvez o caminhão esteja pegando lixo comum como se fosse reciclável, mesmo sendo em dias diferentes. Pelo menos aqui no Guará, poucas pessoas estão sabendo”, relata.

» O SLU informou que, além da ampla divulgação na mídia sobre a volta gradual da coleta seletiva, também conta com equipes de mobilização com carro de som e panfletos atuando diariamente, porta a porta, nas regiões atendidas. Há, também, divulgação nas redes sociais do SLU, inclusive com vídeos semanais dando orientações não só da coleta seletiva, mas também com dicas de boas práticas para preservação do meio ambiente. Se o cidadão tiver alguma dúvida, há um canal direto de orientação de todos os serviços do SLU: 3213-0153. Sobre dias e horários da coleta seletiva e convencional, basta acessar o site www.slu.df.gov.br. Reclamações e sugestões é no telefone 162.