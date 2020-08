Corpo de mulher é encontrado no Recanto das Emas

CB Correio Braziliense

(foto: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)

Agentes da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) investigam as circunstâncias da morte de uma mulher na região administrativa. De acordo com informações dos investigadores, o corpo da vítima foi encontrado nesta terça-feira (18/8).



Ao Correio, o delegado à frente do caso, Pablo Aguiar, informou que a vítima já foi identificada e os agentes buscam informações para saber o que provocou o óbito. “O cadáver não apresentava sinais de violência. Estamos aguardando laudo pericial para saber se ela foi vítima de homicídio”, comentou.

Segundo o investigador, uma testemunha reconheceu a vítima e ajudou na identificação. “Descobrimos que ela era uma moradora de Luziânia (GO) e estava no Recanto das Emas há dois meses, mas não tinha residência fixa”, frisou. A suspeita, de acordo com Pablo, é de que a vítima estivesse em situação de rua.