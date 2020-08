Quarta-feira (19/8) terá céu com poucas nuvens e temperatura de até 33 ºC

MM Mariana Machado

A quarta-feira (19/8) promete mais calor para o brasiliense. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de que os termômetros alcancem os 33 ºC em algumas áreas do Distrito Federal. Na zona central, a máxima deve chegar aos 31 ºC.

O momento mais frio do dia aconteceu entre 6h e 7h, quando a mínima foi registrada em 17 ºC nas regiões de Planaltina e Paranoá. No Plano Piloto, ficou em 18 ºC. Ao longo do dia, a umidade relativa do ar deve variar entre 75% e 20%, o que já é caracterizado como estado de atenção, como explica o meteorologista Heráclito Alves. "O tempo deverá ficar seco, com céu com poucas nuvens, e sem chuva. Esta é uma semana bem quente."

Nesta quarta, o DF completa 86 dias sem chuva. "Lá para o início da próxima semana há uma pequena possibilidade de chuva, mas, como tudo varia muito nessa época do ano, a chance é pequena", alerta Heráclito.