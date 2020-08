Atendimento no Na Hora passa a ser feito com agendamento prévio

CB Correio Braziliense

O novo site é um serviço público, gratuito que permite a interlocução direta entre consumidor e empresa para solução de conflitos de consumo - (foto: Carlos Silva/CB/D.A Press)

Os brasilienses que buscarem atendimento nas unidades do Na Hora precisam fazer um agendamento prévio on-line. Essa nova medida vale para quem buscar o Procon-DF situadas nos Na hora das regiões de Sobradinho, Gama, Riacho Fundo e Rodoviária. O objetivo é minimizar o tempo de espera e a permanência nos estabelecimentos.



O sistema de agendamento está disponível no site do Na Hora . Os cidadãos terão até esta quarta-feira (19/8) para se adaptarem ao novo modelo de gestão. Ou seja, somente até hoje, o usuário ainda poderá ser atendido por encaixe caso compareça sem prévio agendamento. Após o dia 19 de agosto, só serão atendidas as pessoas que realizaram o agendamento on-line.



As pessoas que não possuírem internet podem acessar dois computadores e um atendente auxiliador em cada unidade Na Hora de Sobradinho, Gama, Rodoviária e Riacho Fundo para utilização do público.



O Procon ainda ressaltou que os postos de atendimento de Brazlândia, Ceilândia e Taguatinga serão contemplados com o serviço de agendamento on-line na data prevista de 24 de Agosto de 2020.



AGENDAMENTO ONLINE: ORIENTAÇÕES

1-Para efetuar o agendamento on-line, o cidadão deve acessar o site do Na Hora/DF, e, na página inicial, clicar em Agendamento On-line.

2-Em seguida, é necessário realizar o Cadastro no site da Ouvidoria ou do E-Gov.

Caso tenha dúvidas, acesse o manual de acesso ao site de cadastro da Ouvidoria.

Se a pessoa já estiver cadastrada, basta entrar com login e senha.

Reclamações

O Procon-DF recebeu uma nova página na web, na última sexta-feira (14/8), para que os cidadãos registrem suas reclamações. O novo site é um serviço público gratuito que permite a interlocução direta entre consumidor e empresa para solução de conflitos de consumo.

Para registrar uma reclamação, a pessoa se cadastra, depois verifica se a empresa contra a qual quer reclamar está cadastrada no site. O consumidor registra a demanda e a empresa tem até 10 dias para analisar e responder.

O consumidor tem até 20 dias para comentar e classificar a resposta da empresa, informando se sua reclamação foi resolvida ou não, e ainda indicar seu nível de satisfação com o atendimento recebido.