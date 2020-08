Homem morre após colidir com caminhão e capotar em rodovia do DF

DD Darcianne Diogo

O homem não resistiu aos ferimentos após o capotamento - (foto: CBM-DF)

Um homem de 67 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito, na tarde desta quarta-feira (19/8), no KM 6 da DF 280, via que liga o DF a Santo Antônio do Descoberto (GO).

O motorista, identificado como Pedro, dirigia um Sandero branco quando colidiu com um caminhão VW 1.120 Euro 3 branco, conduzido por Antônio Alves de Souza, 48. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBM-DF), os dois veículos seguiam sentidos opostos no momento do acidente.

Na batida, Pedro teria perdido o controle do carro. Acabou capotando e colidindo com um poste nas margens da via. O motorista ficou preso ao cinto de segurança e às ferragens do veículo. O condutor do caminhão não ficou ferido. De acordo com o CBM-DF, embora o socorro tenha chegado rápido, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência empregando duas viaturas e oito militares. A via precisou ser interditada durante o atendimento e ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).