Polícia prende acusado de matar dois homens em bar no Novo Gama (GO)

DD Darcianne Diogo

O suspeito foi preso por Policiais civis do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) do Novo Gama (GO) - (foto: PCGO/Divulgação)

Policiais civis do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) do Novo Gama (GO) prenderam, na tarde desta quarta-feira (19/8), um homem de 31 anos acusado de matar dois jovens dentro de um bar. O suspeito estava foragido desde 3 de maio de 2018, data em que ocorreu o crime.

Agentes o capturaram em uma distribuidora de bebidas da região. Segundo o delegado-titular do GIH/Genarc, Danillo Martins, no dia do crime, o acusado entrou em um bar com uma arma de fogo e efetuou diversos disparo contra as duas vítimas, de 23 e 22 anos. Um deles morreu no local e o outro chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital.

Durante a execução, o criminoso atingiu, ainda, outros dois frequentadores do estabelecimento, que sofreram lesões nos braços e nas pernas. “A motivação do crime seria uma briga anterior entre o autor e as duas vítimas, a qual se deu por ciúmes que ele sentia de uma ex-namorada”, detalhou o investigador.

O suspeito foi indiciado por dois homicídios qualificados consumados e duas tentativas de homicídio. Após a conclusão das investigações, o Inquérito Policial será remetido ao Judiciário.