Mulher é vítima de bala perdida em supermercado em Ceilândia

SP Sarah Peres

(foto: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Uma mulher foi vítima de uma bala perdida enquanto fazia compras em um hipermercado localizado na QNL, em Ceilândia. O caso ocorreu por volta das 20h de terça-feira (18/8) e foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

Segundo depoimento da vítima, ela estava no Atacadão Extra quando escutou o barulho de algo estourando. Logo em seguida, sentiu uma forte dor no braço esquerdo, na região do bíceps, quando viu que tinha sido atingida por um disparo de arma de fogo.

A mulher precisou ser encaminhada ao Hospital das Fraturas, em Ceilândia, onde passou por procedimento médico. Ela não corre nenhum risco de vida. Por meio de nota oficial, o Extra afirmou que acionou a Polícia Civil para denunciar o ocorrido.

A rede explicou que o projétil veio de fora do hipermercado, perfurou o teto e atingiu a vítima no braço. “Lamentamos o ocorrido e informamos que estamos arcando com as despesas médicas e prestando todo o apoio à cliente. Ainda, a loja permanece à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos”, finaliza o texto.

Até a mais recente atualização desta matéria, não havia informações sobre a dinâmica do crime. Além disso, ninguém foi identificado ou preso.