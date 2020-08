Covid-19: Saúde volta atrás e divulgará mortes de dias anteriores no DF

WG Walder Galvão

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal desistiu de suspender a divulgação das mortes provocadas pelo novo coronavírus de dias anteriores. Na tarde desta quarta-feira (19/8), o secretário da pasta, Francisco Araújo, havia informado que a mudança na apresentação dos dados seria para evitar a “intranquilidade” da população.



Os boletins da pasta mostram o total de mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Os dados podem corresponder à data de divulgação, como também aos óbitos ocorridos em dias anteriores mas que dependiam de confirmação sobre a causa. Por exemplo, na segunda-feira, a Secretaria de Saúde computou 66 novos óbitos, que ocorreram entre junho e agosto.

A ideia da pasta era de mostrar, diariamente, apenas as mortes ocorridas nas últimas 24 horas. Entretanto, por meio de nota oficial, a Secretaria de Saúde informou ao Correio que continuará com a divulgação diária do número total de vítimas, tanto das que faleceram recentemente, quanto das que perderam a vida em outras datas.

"Estamos fazendo uma mudança no boletim, para que sejam divulgados os óbitos das últimas 24 horas. O dado que precisa ser visto é o da letalidade (relação entre o total de casos confirmados e de pessoas que morreram). A do DF é uma das menores do Brasil. Quando você divulga números concentrados lá para cima, você desassossega a população", havia justificado o secretário, em entrevista coletiva.

Nesta quarta, a pasta deixou de apresentar um relatório diário que mostra detalhes sobre as vítimas. O documento traz informações sobre a data de cada óbito, residência das pessoas que perderam a vida, idade e se os pacientes tinham alguma comorbidade – outras doenças que agravam os sintomas da covid-19.

Confira a nota da Secretaria de Saúde:

“A Secretaria de Saúde esclarece que diariamente já disponibiliza à imprensa, de forma transparente, uma síntese com a data de todos os óbitos registrados nos boletins. No entanto, tal informação não era levada em consideração quando divulgada pela imprensa, que informava apenas o número geral, como se todos aqueles óbitos tivessem ocorrido nas últimas 24 horas. Os próximos boletins continuarão informando os óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e os óbitos ocorridos nos dias anteriores com a confirmação na data da divulgação. A medida torna o processo mais transparente para que a notícia real seja divulgada."