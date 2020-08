CB Correio Braziliense

CURSOS

Guia de turismo

O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas iniciarão em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com possibilidade de aulas diurnas aos sábados, uma vez por mês, das 9h às 15h, que serão previamente informadas pela unidade educacional. Investimento: R$ 406,50 em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor Comercial Sul. Mais informações: 3313-8877, das 10h às 16h.

Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.insta gram.com/ciistgiles / Facebook: www.facebook.com/stgilesbrasil.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube

https://www.youtube.com/chan nel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.

Pós-graduação

O Centro Universitário IESB promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma, e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e também entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações através do WhatsApp 9 99516249 ou no site https://ead.iesb.br/cursos/pos-gra duacao-a-distancia/youtuber.

Inglês

O professor Phil Maha oferece aulas on-line de inglês. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Cursos regulares, conversação e preparatórios para exames internacionais. Pacotes individuais e grupos compostos por até três pessoas. Material incluso. Celular e WhatsApp: 9 9811-6360. Todos os níveis, com desconto especial para grupos. Valor da hora-aula: R$ 50.

Escola do eleitor

A Escola do Eleitor oferece o curso Por Dentro das Eleições, em que são explicados conceitos sobre a obrigatoriedade do voto, quem pode ser candidato, como funciona a propaganda eleitoral e quem faz o financiamento das campanhas eleitorais. O curso é gratuito e apresentado por especialista eleitoral, em linguagem simples e acessível, para interessados com qualquer formação e nível de escolaridade. O curso é composto por quatro aulas em podcast. Inscrições pelo e-mail escoladoeleitor@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção. O curso oferece conhecimento prático e teórico, das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Aos sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/extensao-presencial/direito/compliance-e-an ticorrupcao.

OUTRO

Quermesse

O Templo Budista de Brasília promove a tradicional Quermesse, desta vez, virtualmente, devido à pandemia da covid-19. O tema do ano é “Toda Vida é Preciosa”. As apresentações culturais serão nos sábados de agosto, dias 15, 22 e 29, das 19h às 21h, pelo canal do YouTube do Templo: www.youtube.com/c/TerraPuraDF. Os pedidos de delivery e takeout de comida poderão ser feitos durante todo o mês de agosto, de domingo a domingo, pelo site www.quermesse food.com.br.

Coach on-line

A Coach Criativo oferece atendimento on-line individual e em grupos de até quatro pessoas para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Mais informações: 9 9244-4047 (WhatsApp).

Empreendedoras

A Fundação Assis Chateaubriand, com apoio do Sebrae e da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, promove o curso “Todas Elas”. O objetivo é oferecer capacitação para mulheres donas do próprio negócio. Podem participar empreendedoras que sejam maiores de 18 anos, com renda de até R$ 500 por pessoa na família, que tenham celular com acesso à internet e que residam em uma dessas seis regiões administrativas: Ceilândia, Sobradinho, Riacho Fundo, Estrutural, Samambaia e São Sebastião. Quando: a partir do dia 25 de agosto, com duração de três meses. O curso é 100% on-line e gratuito. Mais informações:

http://www.ei.org.br/todaselas.

Desligamentos programados de energia

LAGO NORTE

Núcleo Rural Boa Esperança 2: Chácara Mangabeiras, Chácara Cajueiro, Chácara Cabral 2, Chácara Jatobá, Sítio Araras, Sitio Bem Ti Vi, Sitio João de Barro, Chácara Cotia, Chácara Lar dos Freitas, Chácara Oliveira, Sítio do Céu, Chácara Recanto do Uirapuru, Chácara Brasil, Chácara dos Ipês, Chácara Recanto das Flores, Chácara Liberdade 2, Chácara Rosa do Deserto, Chácara Santa Luzia, Chácara Três Lagos, Chácara PH, Chácara Jerusalém, Chácara Portal do Sol, Chácara Flora, Sítio Sabiá, Chácara Alice, Chácara Mico Estrela, Chácara Figueiredo, Chácara Gumarães, Chácara Colina, Chácara Girassol, chácaras 3, 3-A, 4, 5, 6, 6-A, 6-B, 8, 18, 33, 135, 1100-B, 1100-C, 1113, 1130,1130-A, 1250, 1390, das 8h às 13h.

PLANALTINA

Núcleo Rural Santos Dumont: Chácara Sinhá Cristina, Fazenda Mestre D’armas, Chácara Hebe, Chácara Renascer, gleba 3, chácaras 26/27, 27, 27/28, 32, 35, das 8h40 às 16h.

Isto é Brasília Poste sua foto com a hashtag #istoebrasiliacb e ela pode ser publicada nesta coluna aos domingos

crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

O Parque Ecológico Saburo Onoyama, popularmente conhecido como ‘Vai quem quer’, conta com vasta vegetação, pista para trilha, churrasqueiras, piscinas e quadras esportivas. Localizado em Taguatinga Sul, é uma das principais opções de lazer dos moradores da região. O apelido do parque surgiu na década de 1980 — ao contrário da maioria dos clubes da época, não havia exigência de carteirinha para desfrutar o espaço.

Destaques

Qualificação profissional

O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.senac.br/inscricao-psg/) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.



Estudantes

A Super Estágios oferece cursos de qualificação profissional on-line e gratuito, durante todo o mês de agosto. Estão disponíveis os cursos de marketing pessoal e empregabilidade, operador de inteligência artificial e operador de mídias sociais. Para ter acesso, basta fazer o cadastro no site https://www.superestagios.com.br.

grita geral Animais peçonhentos

crédito: Editoria de arte

A aposentada Leila Moreira, 69 anos, moradora de Taguatinga, entrou em contato com a coluna Grita Geral para relatar que não sabe a quem informar situações envolvendo animais peçonhentos. “Outro dia estava andando na rua e vi um escorpião, não sabia o que fazer. Estava com meu netinho, e até pesquisamos e tentamos achar um número, mas não conseguimos”, relata. “Para onde devo ligar? Qual é o número? O que devo fazer caso veja esses animais perigosos?”, questiona.

» A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que, em caso de aparecimento desses animais, a população deve acionar a Vigilância Ambiental, por meio dos números 160 e 2017-1344 ou pelo e-mail gevapac.dival@gmail.com para agendamento da inspeção. Uma equipe vai até a residência da pessoa que localizou esses bichos e faz a coleta dos animais existentes, com buscas em caixas de esgoto, entulhos e outros locais.









Lago Sul

Corte de energia

O servidor público Fernando Barbosa, 38 anos, morador do Lago Sul, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar que um condomínio da região ficou sem energia, ontem. “Ficamos a manhã inteira e o início da tarde sem luz. Não nos avisaram. Eu nem sei porque isso aconteceu, mas seria bom fazer algum tipo de esclarecimento, independentemente de qual que tenha sido o motivo dessa interrupção de energia”, expressa.

» A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que a interrupção momentânea foi necessária para realizar a poda de árvores de forma segura. A CEB esclareceu que a interrupção ocorreu entre 7h50 e 13h, e ficaram sem energia os conjuntos H (lotes 2, 6, 9 a 12 e 16), I (lotes 1 a 4, 6, 10, 12, 15 a 17) e J (lotes 2 a 5, 7 a 9, 11 e 16). A companhia salientou que os moradores que precisarem tirar qualquer dúvida referente ao serviço ou à interrupção, pode entrar em contato pelo telefone 116.