Agência do Trabalhador tem 131 vagas com salário de até R$ 2,5 mil

(foto: Carlos Moura/CB/D.A Press - 3/6/15)

As agências do trabalhador do Distrito Federal têm 131 vagas de empregos abertos até esta quinta-feira (20/8). O maior número de oportunidades é para as especialidades técnico de enfermagem (31), vendedor pracista (14), auxiliar de linha de produção (10), serralheiro (10) e soldador (10).



Além disso, sete empresas buscam mecânico e motoristas. Ainda há três vagas para mecânico de ar-condicionado, três para manutenção de máquinas hidráulicas, uma para reparos de motocicletas e uma de bicicleta. As destinadas a condutores de veículos são para carreta, caminhão e entregador.

No ramo alimentício, há vagas para açougueiro desossador (1), chapeiro (2), garçom (5), peixeiro (2) e pizzaiolo (2), sendo este último o único a exigir ensino médio. Os demais exigem ensino fundamental completo.

O maior salário oferecido é de R$ 2,5 mil, que será pago para motorista carreteiro. A remuneração para o restante das oportunidades varia entre R$ 1.045 e R$ 2,2 mil.

Os interessados em concorrer a alguma das vagas devem procurar uma das agências do trabalhador da capital. Elas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Devido à pandemia do novo coronavírus, as agências do Paranoá e Câmara Legislativa estão fechadas. A do Guará tornou-se itinerante. Além disso, os candidatos podem se inscrever pelo aplicativo Sine Fácil.