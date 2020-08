CLDF aprova uso gratuito de capelas em cemitérios por famílias carentes

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Paula Rafiza/Esp. CB/D.A Press)

Em sessão extraordinária remota, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou uma proposta que permite o uso de capelas em cemitérios por famílias carentes. para realização de velórios O projeto, votado nesta quarta-feira (19/8), prevê que o serviço ficará à cargo do governo.



De acordo com a medida, de autoria do deputado Fernando Fernandes (Pros), membros de famílias em situação de vulnerabilidade poderão, sem custos, usar as capelas dos cemitérios da capital.

A proposta orienta que o Executivo, por meio das concessionários ou permissionários do serviço, disponibilizem todos os itens necessários para a realização do velório. O projeto ainda ressalta que a dignidade e o respeito à família beneficiária deve ser mantido.

Após a aprovação, o projeto seguirá para avaliação do Governo do Distrito Federal (GDF), que definirá as regras da medida, caso seja sancionada.