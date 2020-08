Suposto integrante do PCC, adolescente é apreendido por aplicar golpes

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: PMDF/Divulgação)

Policiais militares apreenderam um adolescente de 17 anos que aplicava golpes para conseguir informações bancárias das vítimas. De acordo com informações da corporação, o jovem foi encontrado na tarde esta quarta-feira (19/8), no Lago Sul, após tentar cometer o crime.

Segundo a PM, o adolescente teria se passado por um funcionário de banco para tentar obter o cartão de uma moradora do Lago Sul. Ao receber essas informações, os policiais fizeram ronda na região e conseguiram localizar o suspeito.

Com o adolescente, os militares encontraram 11 máquinas de cartão de crédito, diversos crachás falsificados de instituições bancárias e diversos cartões de banco com nomes distintos.

Ao ser questionado, o adolescente disse que era um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e que recebia R$ 3 mil por semana da facção. Ele disse que estava hospedado em um hotel do sudoeste e que no local havia mais itens usados no golpe.

No imóvel, os policiais encontraram mais máquinas de cartão de crédito, dinheiro e a identidade verdadeira do jovem. Ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).