Polícia captura homem acusado de estuprar criança de 6 anos no Riacho Fundo

(foto: Darcianne Diogo )

Policiais da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) cumpriram, na noite desta quarta-feira (19/8), mandado de prisão temporária contra um homem de 52 anos acusado de estuprar uma criança de 6 anos, no Riacho Fundo. Após cometer o crime, na terça-feira (11/8), o acusado viajou para Itumbiara (GO).



A polícia rastreou o paradeiro do suspeito por meio dos serviços de inteligência. Na noite desta quarta-feira, agentes fizeram campana na Rodoviária Interestadual de Brasília para tentar capturá-lo, mas o acusado desceu em outro terminal. Porém, policiais souberam que ele estava no Riacho Fundo e conseguiram detê-lo. O Correio acompanhou o momento em que o suspeito chegou na delegacia (veja vídeo abaixo).

Segundo as investigações, ele era ex-companheiro da avó da vítima. No dia do crime, a idosa teria flagrado o suspeito acariciando as partes íntimas da neta, que estava sem calcinha. Na ocasião, ele se surpreendeu e desconversou, alegando que estava apenas cobrindo a criança.

"A vítima afirmou à avó que estava com as partes íntimas doendo. Na manhã do dia seguinte, a companheira confrontou o suspeito novamente. Ele não disse nada e fugiu pela janela da residência, apenas com a roupa do corpo e os documentos pessoais", detalhou o delegado à frente das investigações, Rafael Catunda.