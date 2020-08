Sem superstições e com matemática: veja como apostar na mega acumulada

CB Correio Braziliense

Sem ganhadores, Mega Sena acumula e deve pagar R$ 40 milhões no sábado - (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os brasilienses ainda têm chances de se tornarem milionários no próximo sábado (22/8). Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no último concurso (2291) da mega-sena. Assim, o prêmio para o próximo concurso (2292) acumulou para R$ 40 milhões. Os números sorteados foram 12, 26, 31, 36, 37 e 49.

A quina teve 37 apostas ganhadoras, cada um levou R$ 79.084,35. A quadra teve 3.269 acertadores, cada um recebeu R$ 1.278,73.



É comum jogadores acreditarem em superstição, mas ainda há pessoas que preferem apostar na matemática. Esse é o caso da comerciante Wanair Mendes, 49 anos, moradora de Planaltina (GO), que tenta a sorte desde 2009. “Acredito que os jogos são feitos por combinações, com análises matemáticas. Jogos aleatórios são muito mais difíceis”, opina.

Com mais de 10 anos de experiência, ela explica detalhes que notou com o passar do tempo. “A combinação de números pares e ímpares geralmente são meio a meio. Uma quina da mega, por exemplo, não dificilmente vai se repetir. Então, monto meu jogo e consulto um por um antes de jogar. Outra coisa, aquele que já saiu uma quadra não jogo”, conta. E complementa: “53 é um bom número”.

Ela ressalta que tem mais de 1 milhão de combinações. “Pode deixar, ganhando te conto”, brinca Wanair. Ela ainda vai fazer o jogo para o próximo prêmio da Mega-Sena. “Aqueles que gostam de jogar, acredite uma hora dá”, finaliza.

Como jogar

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números dos 60 disponíveis no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. Caso queira colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. O valor mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a R$ 22.522,50.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou no site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito. Para apostar pela internet, o valor mínimo do carrinho é de R$ 30.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de jogo realizado. Para a aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860. Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Os dados estão no site da Caixa.